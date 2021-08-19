В цеху Минского тракторного завода произошло возгорание

Инцидент произошел 18 августа на территории ОАО "МТЗ" в Минске по ул. Долгобродской, 29. В 12:15 спасателям поступило сообщение о загорании отложений в металлическом вентиляционном коробе и разлившемся на площади 10 кв. м масла в заточном отделении одноэтажного кирпичного здания (1947 г.п.) механического цеха № 5.В результате возгорания поврежден заточный станок, закопчено помещение отделения. Никто не пострадал. Эвакуация работников не понадобилась. Технологический процесс нарушен не был.По факту пожара проводится проверка. Причины загорания устанавливаются.