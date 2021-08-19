Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.94
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В цеху Минского тракторного завода произошло возгорание

В цеху Минского тракторного завода произошло возгорание

На МТЗ произошло возгорание. Об этом сообщает МЧС. 


Инцидент произошел 18 августа на территории ОАО "МТЗ" в Минске по ул. Долгобродской, 29. В 12:15 спасателям поступило сообщение о загорании отложений в металлическом вентиляционном коробе и разлившемся на площади 10 кв. м масла в заточном отделении одноэтажного кирпичного здания (1947 г.п.) механического цеха № 5. 

В результате возгорания поврежден заточный станок, закопчено помещение отделения. Никто не пострадал. Эвакуация работников не понадобилась. Технологический процесс нарушен не был.

По факту пожара проводится проверка. Причины загорания устанавливаются. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы