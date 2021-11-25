В столице Сомали произошел взрыв

, – уточнил информацию очевидец происшествия, слова которого в своем Twitter-аккаунте приводит местное издание Garowe.Он также уточнил, что после взрыва последовала стрельба.Согласно информации источника в полиции, взрыв произошел в районе, где находился бывший президентский дворец.– отметил источник.Данных о пострадавших в настоящий момент нет.