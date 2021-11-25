SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В столице Сомали произошел взрыв

В столице Сомали произошел взрыв

Взрыв произошел в столице Сомали Могадишо, целью стал конвой миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), пишет РИА Новости.


– Мощный взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо в 7:30 по местному времени во время часа пик, – уточнил информацию очевидец происшествия, слова которого в своем Twitter-аккаунте приводит местное издание Garowe.

Он также уточнил, что после взрыва последовала стрельба.

Согласно информации источника в полиции, взрыв произошел в районе, где находился бывший президентский дворец.

– Целью <...> стал конвой АМИСОМ, – отметил источник.

Данных о пострадавших в настоящий момент нет.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы