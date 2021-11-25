В столице Сомали произошел взрыв

Взрыв произошел в столице Сомали Могадишо, целью стал конвой миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), пишет РИА Новости.
– Мощный взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо в 7:30 по местному времени во время часа пик, – уточнил информацию очевидец происшествия, слова которого в своем Twitter-аккаунте приводит местное издание Garowe.
Он также уточнил, что после взрыва последовала стрельба.
Согласно информации источника в полиции, взрыв произошел в районе, где находился бывший президентский дворец.
– Целью <...> стал конвой АМИСОМ, – отметил источник.
Данных о пострадавших в настоящий момент нет.