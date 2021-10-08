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  2. В России установлен новый антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

В России установлен новый антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в России зарегистрировали новый максимум летальных исходов от коронавирусной инфекции. COVID-19 унес жизни 936 пациентов. Общее число летальных исходов за все время в стране достигло 214 485. Такие данные размещены в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.


"За последние сутки подтверждено 936 смертей. За весь период по России умерли 214 485 человек", – уточняется в сообщении.

Кроме того, за последние 24 часа в России 27 246 пациентов получили положительный результат теста на коронавирус. За все время диагноз COVID-19 поставили 7 717 356 раз. Темп прироста сложился на уровне 0,35%.
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Фото: РЕЙТЕР
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