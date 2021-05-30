В Пинске стартовала Республиканская спартакиада работников здравоохранения

Сегодня 28 мая в Пинске стартовала трехдневная 13 Республиканская спартакиада работников здравоохранения. Организаторами спартакиады выступают Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения, Министерство здравоохранения Республики Беларусь и Министерство спорта и туризма Республики Беларусь.
В общем составе - 8 команд из всех регионов республики, около четырехсот работников отрасли здравоохранения. Представители, практически, всех медицинских специальностей- врачи, средний медицинский персонал, сотрудники и руководители учреждений здравоохранения, работники крупнейших предприятий фармацевтической промышленности.
На протяжении трех дней спортивных состязаний матчи, эстафеты пройдут по 10 спортивным дисциплинам: легкая атлетика, бильярдный спорт, волейбол (мужской, женский), дартс, мини-футбол, гиревой спорт, настольный теннис, плавание, стрельба из пневматической винтовки.
В церемонии торжественного открытия приняли участие председатель Республиканского комитета БПРЗ Вячеслав Шило и заместитель Министра здравоохранения Владимир Чередниченко. Открывая мероприятие заместитель Министра здравоохранения Владимир Чередниченко отметил:
- Сегодня медицинский персонал задействован в борьбе с коронавирусной инфекцией. Хочется им всем создать атмосферу праздника, чтобы они могли отдохнуть, встретиться, посоревноваться. Среди наших врачей есть мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, участники олимпиад. Медики всегда должны быть примером для своих пациентов.
В свою очередь председатель Республиканского комитета БПРЗ Вячеслав Шило дополнил:
- Каждые два года мы проводим спартакиаду. Основная цель- формирование здорового образа жизни, единение коллективов. И сегодня работники учреждений здравоохранения покажут это на своем примере.
Кстати, среди участников есть настоящие звезды белорусского спорта. Например, участник Олимпийских игр в Лондоне 2012 мастер спорта международного класса по плаванию, многократный чемпион Республики Беларусь, обладатель 13 рекордов Республики Беларусь, сотрудник Витебского государственного университета Юрий Суворов, врач - стоматолог стоматологической поликлиники №12 г. Минска, кандидат в мастера спорта по бильярдному спорту, двукратный серебряный и бронзовый призер международного турнира «Mezz Cues Baltic Pool League», чемпионка первенства РБ по дисциплине пул-9, Анастасия Косарева.
Фото: Республиканский профсоюз работников здравоохранения
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В Пинске стартовала Республиканская спартакиада работников здравоохранения
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