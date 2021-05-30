В Пинске стартовала Республиканская спартакиада работников здравоохранения

В общем составе - 8 команд из всех регионов республики, около четырехсот работников отрасли здравоохранения. Представители, практически, всех медицинских специальностей- врачи, средний медицинский персонал, сотрудники и руководители учреждений здравоохранения, работники крупнейших предприятий фармацевтической промышленности.На протяжении трех дней спортивных состязаний матчи, эстафеты пройдут по 10 спортивным дисциплинам: легкая атлетика, бильярдный спорт, волейбол (мужской, женский), дартс, мини-футбол, гиревой спорт, настольный теннис, плавание, стрельба из пневматической винтовки.В церемонии торжественного открытия приняли участие председатель Республиканского комитета БПРЗ Вячеслав Шило и заместитель Министра здравоохранения Владимир Чередниченко. Открывая мероприятиеотметил:В свою очередьдополнил:Кстати, среди участников есть настоящие звезды белорусского спорта. Например, участник Олимпийских игр в Лондоне 2012 мастер спорта международного класса по плаванию, многократный чемпион Республики Беларусь, обладатель 13 рекордов Республики Беларусь, сотрудник Витебского государственного университета Юрий Суворов, врач - стоматолог стоматологической поликлиники №12 г. Минска, кандидат в мастера спорта по бильярдному спорту, двукратный серебряный и бронзовый призер международного турнира «Mezz Cues Baltic Pool League», чемпионка первенства РБ по дисциплине пул-9, Анастасия Косарева.Фото: Республиканский профсоюз работников здравоохранения