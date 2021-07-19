Военный самолет потерпел крушение в Нигерии. Согласно информации издания Punch, воздушное судно попало под массированный обстрел со стороны боевиков, передает РИА Новости.
По сведениям ВВС Нигерии, ночью 18 июля военный самолет направлялся на базу после боевого вылета к границам штатов Замфара и Кадуна, которые находятся на севере страны. В этот момент воздушное судно попало под массированный обстрел боевиков. Самолет разбился, однако пилот выжил, у него получилось катапультироваться.
– На земле пилот смог уйти из-под обстрела и добраться до ближайшего поселения, –уточнил информацию официальный представитель ВВС Нигерии Эдвард Габквет.
Кроме того, он сказал, что позже пилот явился в армейскую часть, где находился в полной безопасности.
После сообщения о крушении воздушного судна руководство ВВС объявило о спасательной операции.
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В Нигерии разбился военный самолет
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