В Нигерии разбился военный самолет

По сведениям ВВС Нигерии, ночью 18 июля военный самолет направлялся на базу после боевого вылета к границам штатов Замфара и Кадуна, которые находятся на севере страны. В этот момент воздушное судно попало под массированный обстрел боевиков. Самолет разбился, однако пилот выжил, у него получилось катапультироваться.–уточнил информациюКроме того, он сказал, что позже пилот явился в армейскую часть, где находился в полной безопасности.После сообщения о крушении воздушного судна руководство ВВС объявило о спасательной операции.