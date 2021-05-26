В Беларуси завершается яровой сев

Брестская и Гродненская области основные работы на полях завершили. На последних гектарах идут они в Могилевской и Минской. В Гомельской области остаются незасеянными 6 процентов площадей, Витебской -- 17.Гречиха уже заняла 86 процентов полей. Поскольку под нее отведена небольшая площадь по сравнению с другими культурами -- 30 тысяч гектаров, то работы при благоприятных почвенно-климатических условиях можно завершить за пару дней. Аналогичная ситуация и с просом. План сева этой культуры около 7 тысяч гектаров, семена легли в почву на 70 процентах.Кукуруза посеяна на 93 процентах площадей. Работа завершена в Брестской области, в остальных регионах приближается к финишу. Наиболее сложная ситуация на Витебщине. Хотя здесь под эту культуру отведена самая меньшая площадь -- 100 тысяч гектаров, но семена легли в почву лишь на 57 процентах.По словам начальника управления земледелия, растениеводства и кормопроизводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома Валерия Нерози, технические возможности позволяли давно справиться со всеми полевыми работами. Но из-за длительных дождей тракторы на некоторые поля не могут заехать. Поскольку сроки сева кукурузы уходят, предполагается примерно четверть полей, первоначально намеченных под эту культуру, отдать однолетним травам. Похожая судьба постигнет и 900 гектаров, запланированных в регионе под лен.