Сегодня у берегов Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8, передает ТАСС.
Фото носит иллюстративный характер
Согласно информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 155 км к северо-западу от острова Исигаки, где проживает около 44 тыс. человек. Очаг располагался на глубине 190 км.
Об угрозе цунами и разрушениях в настоящий момент ничего неизвестно.
Фото: pixabay.com
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У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8
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