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Централизованное тестирование по физике прошло без нарушений

Во время проведения централизованного тестирования по физике нарушения выявлены не были, информирует БЕЛТА.


На вступительные испытания по физике зарегистрировались по меньшей мере 18,2 тыс. абитуриентов. На тестирование разрешалось взять калькулятор, который должне был соответствовать некоторым требованиям: иметь однострочный цифровой дисплей без отображающейся на нем графической информации. Абитуриентов допускали к ЦТ только с теми калькуляторами, на которых было возможно выполнение основных арифметических действий.

- Не явились 1210 человек. Удаленных нет. Не прошел по медпоказаниям 1 абитуриент, - добавил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Напомним, что следующим вступительным испытанием для абитуриентов станет сдача тестирования по истории Беларуси. ЦТ по этому предмету пройдет 4 июля. Всего на тестирование планируют явиться свыше 62 тыс. человек.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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