Централизованное тестирование по физике прошло без нарушений

На вступительные испытания по физике зарегистрировались по меньшей мере 18,2 тыс. абитуриентов. На тестирование разрешалось взять калькулятор, который должне был соответствовать некоторым требованиям: иметь однострочный цифровой дисплей без отображающейся на нем графической информации. Абитуриентов допускали к ЦТ только с теми калькуляторами, на которых было возможно выполнение основных арифметических действий.добавилНапомним, что следующим вступительным испытанием для абитуриентов станет сдача тестирования по истории Беларуси. ЦТ по этому предмету пройдет 4 июля. Всего на тестирование планируют явиться свыше 62 тыс. человек.