Кочанова: главное в работе административного аппарата страны и регионов — это доброе отношение к людям

Жители деревни Яськовцы Лидского района Владислав Еремич и Валентина Оленцевич пришли к председателю Совета Республики с непростой проблемой: от населенного пункта до автобусной остановки можно добраться только по лесной дороге. Поскольку ведомственной принадлежности она не имеет, жителям приходится самим очищать полотно от растительности и мусора, не говоря уже о том, что никакого освещения на ней нет. Так что зимой приходится идти в полной темноте. Председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник взял этот вопрос под личный контроль.Дорожные неурядицы и в агрогородке Топилишки Щучинского района: в межсезонье по улице Заводской не проехать. На это обратила внимание Натальи Кочановой местная жительница Ирина Масюкевич. Решить проблему поручат местным властям.Полина Тимофеевна Котович за справедливым решением своего вопроса приехала из Орши. В пенсионном возрасте она 6 лет ухаживала за сестрой в США. Вернувшись на родину, получила положенные ей на заслуженном отдыхе деньги только за три года. Посчитав это несправедливым, она решила искать помощи в высших эшелонах власти. Наталья Кочанова гарантировала пенсионерке детально разобраться в нормативной стороне вопроса и дать исчерпывающий ответ. К слову, проблема справедливого начисления пенсии звучала во время встречи еще не раз. У каждого из обратившихся разные причины для сомнений в размере получаемых пенсионных выплат. Всех обратившихся заверили в том, что их ситуации будут рассмотрены с участием Министерства труда и социальной защиты и Минздрава.Вопросы развития Жировичского монастыря подняла во время встречи Людмила Романько. Неравнодушная посетительница внимательно следит за ходом реконструкции зданий комплекса. Она посчитала своим долгом ознакомить председателя Совета Республики с деталями реализации запланированных ремонтных работ, а также высказала свое недовольство работой питейного заведения неподалеку от святыни. Наталья Кочанова проинформировала, что нелицеприятные факты будут доведены руководству Гродненского облисполкома для срочной проверки их соответствия действительности и принятия решений.Злободневную проблему озвучил руководитель столичной фирмы, предоставляющей автомобили напрокат, в распоряжении которой находятся 605 единиц техники. Дело в том, что законодательство предусматривает конфискацию автомобиля в случае, если водитель вторично задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения. И фирма уже столкнулась с фактом изъятия в таком случае принадлежащей ей машины, под арестом еще четыре. Посетители сконцентрировали внимание Натальи Кочановой на том, что использование каршеринговых автомобилей пьяными водителями-повторниками является неправомерным, а значит, стоит внести поправки в нормативные акты с учетом этого факта.Говоря о подходах в работе с обращениями граждан, Наталья Кочанова подчеркнула:Председатель Совета Республики подчеркнула, что главное в работе административного аппарата страны и регионов – это доброе отношение к людям. Ведь человека иногда достаточно просто выслушать, объяснить, чтобы он не жил со своей проблемой, никуда не обращаясь, думая, что это безрезультатно. Но и важно, приняв обращение, довести его до логического конца, чтобы у человека не было необходимости бегать по инстанциям без подвижек в решении.