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Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Ирана

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Иран Дмитрий Кольцов 26 сентября вручил верительные грамоты президенту Ирана Эбрахиму Раиси. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД.


После торжественной церемонии стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития сотрудничества между Беларусью и Ираном.

Подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении дружеских связей, интенсификации взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Отмечено наличие значительного потенциала двусторонних отношений в области науки и высшего образования.

Фото: БЕЛТА
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