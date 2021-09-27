Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Ирана

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Иран Дмитрий Кольцов 26 сентября вручил верительные грамоты президенту Ирана Эбрахиму Раиси. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД.
После торжественной церемонии стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития сотрудничества между Беларусью и Ираном.
Подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении дружеских связей, интенсификации взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Отмечено наличие значительного потенциала двусторонних отношений в области науки и высшего образования.
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