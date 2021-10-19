По меньшей мере 1,5 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе Беларуси с Латвией выезда ожидают как минимум 150 грузовых транспортных средств, "Урбаны" – не менее 200.Перед пунктом пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе скопилось по меньшей мере 150 грузовиков, "Котловка" – 230, "Каменный Лог" – свыше 230, "Бенякони" – не менее 20, "Привалка" – как минимум 210.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" сформировалась очередь из как минимум 140 фур, "Козловичи" – не менее 200.