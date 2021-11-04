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По меньшей мере 1,2 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

На границе между Беларусью и Евросоюзом, согласно актуальным на 08:00 данным, скопилось не менее 1,2 тыс. фур. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.


Въезда в Латвию перед пунктом пропуска "Григоровщина" ожидают по меньшей мере 50 грузовых транспортных средств, "Урбаны" – не менее 20.

На границе Беларуси с Литвой перед пунктом пропуска "Видзы" в очереди находятся свыше 100 грузовиков, "Котловка" – 180, "Каменный Лог" – по меньшей мере 180, "Бенякони" – как минимум 280, "Привалка" – не менее 120.

На белорусско-польской границе перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось свыше 200 большегрузов, "Берестовица" – не менее 50, "Козловичи" – по меньшей мере 50.
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Фото: Павел БОГУШ
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