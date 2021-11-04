По меньшей мере 1,2 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Въезда в Латвию перед пунктом пропуска "Григоровщина" ожидают по меньшей мере 50 грузовых транспортных средств, "Урбаны" – не менее 20.На границе Беларуси с Литвой перед пунктом пропуска "Видзы" в очереди находятся свыше 100 грузовиков, "Котловка" – 180, "Каменный Лог" – по меньшей мере 180, "Бенякони" – как минимум 280, "Привалка" – не менее 120.На белорусско-польской границе перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось свыше 200 большегрузов, "Берестовица" – не менее 50, "Козловичи" – по меньшей мере 50.