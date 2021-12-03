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На Камчатке вулкан выбросил пепел на высоту 4 километра

Вулканологи утром 3 декабря зарегистрировали на вулкане Карымском на Камчатке пепловые выбросы высотой до 4 километров, пишет ТАСС.

Фото носит иллюстративный характер

– При отдельных взрывах пепел поднимался на высоту 3,5–4 км над уровнем моря, – уточнили информацию в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Согласно данным вулканологов, шлейф пепла распространился к востоко-северо-востоку от вулкана на расстояние 96 км.

Для вулкана установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, что говорит о повышенной активности с высокой вероятностью извержения.

Вулкан Карымский является одним из самых активных вулканов на Камчатке. Его высота составляет около 1500 м. Он находится в 115 км от Петропавловска-Камчатского.

Фото: pixabay.com
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