На Камчатке вулкан выбросил пепел на высоту 4 километра

Вулканологи утром 3 декабря зарегистрировали на вулкане Карымском на Камчатке пепловые выбросы высотой до 4 километров, пишет ТАСС.
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– При отдельных взрывах пепел поднимался на высоту 3,5–4 км над уровнем моря, – уточнили информацию в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Согласно данным вулканологов, шлейф пепла распространился к востоко-северо-востоку от вулкана на расстояние 96 км.
Для вулкана установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, что говорит о повышенной активности с высокой вероятностью извержения.
Вулкан Карымский является одним из самых активных вулканов на Камчатке. Его высота составляет около 1500 м. Он находится в 115 км от Петропавловска-Камчатского.
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