Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Фото из архива БЕЛТА
–Вам, как Лидеру Нации, принадлежит особая роль в становлении независимого Казахстана, превращении его в мощное государство с динамично развивающейся экономикой и растущим международным авторитетом, – говорится в поздравлении.
Глава государства выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за неоценимый вклад в налаживание плодотворных белорусско-казахстанских связей, практическое воплощение идей евразийской интеграции, обеспечение мира и стабильности на постсоветском пространстве.
– Искренне дорожу сложившимися между нами добрыми личными контактами, которые всегда отличались открытостью и готовностью находить взаимовыгодные решения по актуальным вопросам двусторонней и международной повесток дня, – подчеркнул Александр Лукашенко.
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Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения
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