Лукашенко подписал указ о назначении и освобождении судей

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ №517 "О назначении и освобождении судей". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Глава государства назначил Анжелику Козлову председателем суда Минского района.

От должности заместителя председателя и судьи экономического суда Минской области освобожден Роман Колбасов.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах Беларуси.

Президент также подписал указ №518 "О присвоении квалификационных классов судьям".

Фото: БЕЛТА