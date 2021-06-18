Кадровый день у Президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июня рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных органов, назначил послов в Иран, Монголию и на Кубу, а также произвел назначения в руководстве Комитета государственного контроля и Государственного таможенного комитета.
Глава государства назначил:
Кольцова Дмитрия Вячеславовича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Исламской Республике Иран;
Горелика Дмитрия Николаевича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Монголии;
Барановского Валерия Валерьевича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Куба;
Баско Дмитрия Викентьевича – первым заместителем председателя Комитета государственного контроля;
Лобовича Андрея Валентиновича – заместителем председателя Комитета государственного контроля;
Ковальчука Андрея Николаевича – заместителем председателя Государственного таможенного комитета.
Президент также дал согласие на назначение:
Ребковца Валерия Васильевича – председателем Пинского горисполкома;
Зайчука Валентина Михайловича – первым заместителем председателя Брестского облисполкома;
Карпенко Сергея Викторовича – председателем Барановичского райисполкома;
Орлова Николая Валерьевича – председателем Витебского горисполкома;
Санько Андрея Антоновича – председателем Мостовского райисполкома;
Гулого Михаила Владимировича – председателем Горецкого райисполкома;
Слабодникову Галину Павловну – председателем Кировского райисполкома;
Мельника Романа Ивановича – главой Администрации Ленинского района Минска;
Литоша Сергея Владимировича – генеральным директором торгово-производственного РУП "Белфармация";
Емельянова Дмитрия Алексеевича – генеральным консулом Республики Беларусь в Чунцине (КНР);
Шедко Татьяну Павловну – начальником Секретариата Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;
Новодворского Сергея Александровича – главным инженером Белорусской железной дороги;
Шуляковского Олега Николаевича – членом Брестского облисполкома;
Астрейко Александра Вячеславовича – членом Минского облисполкома;
Астрейко Татьяну Анатольевну – членом Минского горисполкома;
Бондарука Романа Сергеевича – членом Минского горисполкома.
Фото: БЕЛТА
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Кадровый день у Президента
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