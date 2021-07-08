Более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России

– приводится актуальная статистика в размещенном сообщении.Отмечается, что за все время в России 5 707 452 пациента получили положительный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Темп прироста сложился на уровне 0,44%.Также уточняется, что за последние 24 часа COVID-19 унес жизни 734 пациентов. Всего зафиксировано 140 775 летальных исходов от инфекции.