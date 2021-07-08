За минувшие сутки в России зарегистрировали 24 818 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала распространения COVID-19 данное заболевание диагностировали у 5 707 452 жителей страны. Такая информация опубликована в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 818 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 954 (11,9%) без клинических проявлений, – приводится актуальная статистика в размещенном сообщении.
Отмечается, что за все время в России 5 707 452 пациента получили положительный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Темп прироста сложился на уровне 0,44%.
Также уточняется, что за последние 24 часа COVID-19 унес жизни 734 пациентов. Всего зафиксировано 140 775 летальных исходов от инфекции.
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Более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в России
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