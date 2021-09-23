Более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России 21 438 пациентов получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Общее число заразившихся COVID-19 в стране за все время составило 7 354 995. Такие данные размещены в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 21 438 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1814 (8,5%) без клинических проявлений", – приведены актуальные цифры в сообщении.
За весь период получено 7 354 995 положительных результатов тестов на коронавирус в России. Темп прироста сложился на уровне 0,29%.
Кроме того, за последние 24 часа инфекция унесла жизни 820 пациентов в стране. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 составило 201 445.