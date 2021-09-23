Более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

– приведены актуальные цифры в сообщении.За весь период получено 7 354 995 положительных результатов тестов на коронавирус в России. Темп прироста сложился на уровне 0,29%.Кроме того, за последние 24 часа инфекция унесла жизни 820 пациентов в стране. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 составило 201 445.