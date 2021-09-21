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Более 1,1 тыс. фур ожидает выезда из Беларуси в ЕС на границе

Согласно актуальной на 8:00 информации, на границе между Беларусью и Евросоюзом в очереди на выезд скопилось по меньшей мере 1,1 тыс. большегрузов. Такие данные опубликованы на сайте Госпогранкомитета.


Перед пунктом пропуска "Григоровщина" между Беларусью и Латвией выезда ожидают как минимум 50 грузовых транспортных средств, а перед "Урбаны" – более 110.

В очереди на въезд в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" скопилось по меньшей мере 100 фур, "Котловка" – 140, "Каменный Лог" – свыше 260, "Бенякони" – как минимум 140, "Привалка" – не менее 120 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" въехать на территорию ЕС пытаются не меньше 130 грузовых транспортных средств, "Берестовица" – свыше 50, "Козловичи" – как минимум 20.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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