Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 октября снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №556 от 30 сентября 2021 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
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Согласно документу ставки экспортных пошлин изменяются, в частности, на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты - 62,8 доллара за 1 т (ранее - 64,6 доллара), прямогонный бензин - 34,5 доллара за 1 т (ранее - 35,5 долларов), товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - 18,8 долларов за 1 т (ранее - 19,3 долларов).
Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 сентября. Тогда они также снижались.