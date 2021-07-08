Сегодня состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Республике Беларусь Мустафой Озджаном. Такой информацией с sb.by поделились в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.
В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы белорусско-турецкой повестки дня, произошел обмен мнениями по вопросам взаимодействия в торгово-экономической сфере.
Фото: Министерство иностранных дел Республики Беларусь
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Беларусь и Турция обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в торгово-экономической сфере
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