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Беларусь и Турция обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в торгово-экономической сфере

Сегодня состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Республике Беларусь Мустафой Озджаном. Такой информацией с sb.by поделились в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.


В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы белорусско-турецкой повестки дня, произошел обмен мнениями по вопросам взаимодействия в торгово-экономической сфере.

Фото: Министерство иностранных дел Республики Беларусь
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