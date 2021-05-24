Сегодня состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Монголии Станислава Чепурного с министром развития дорог и транспорта Монголии Лувсангийн Халтаром, сообщили sb.by в пресс-службе МИД.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития белорусско-монгольского сотрудничества и реализации совместных проектов в области ремонта и обслуживания дорог, железнодорожного и автомобильного транспорта, а также активизации двустороннего взаимодействия в транспортной сфере.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь и Монголия обсудили совместные проекты по ремонту и обслуживанию дорог
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