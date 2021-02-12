19-летняя делегат ВНС: отрадно, что акцент в развитии государства делается на людей

Делегат VI Всебелорусского народного собрания студентка Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины Дарья Козлова поделилась с корреспондентом sb.by своими впечатлениями от участия в масштабном форуме. Девушке 19 лет, и она признается: очень ответственно и почетно быть делегатом ВНС в столь юном возрасте.



– Мне, как будущему экономисту, очень интересно услышать итоги развития страны в предыдущей пятилетке и дальнейшие перспективы развития. Отрадно, что в этом плане акцент делается на людей: на их благосостояние, на поддержку отдельных категорий – то есть государство сохраняет свою социальную направленность.



Дарья Козлова также отметила, что отельный интерес вызывает тема молодежной политики и образования – им на форуме также уделено большое внимание.