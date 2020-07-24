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19,5 тысяч дефектов и нарушений выявили инспекции Госстройнадзора в этом году на строящихся объектах жилья

За полгода на 585 строящихся объектах жилья инспекции Госстройнадзора выявили более 19,5 тысяч различных дефектов и нарушений. Об этом рассказал начальник отдела методологии и правового регулирования Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации Денис Владыко.

- В ходе осуществления контроля на поднадзорных объектах строительства инспекциями Госстройнадзора в январе-июне этого года проведено 1785 посещений объектов жилья. По результатам надзорных мероприятия на 585 строящихся объектах жилья было выявлено более 19,5 тысяч различных дефектов и нарушений. Выдано 1243 предписания и рекомендации по их устранению.

Денис Александрович отметил, что за различные нарушения к административной ответственности привлечено 536 физических и юридических лиц, с которых взыскано почти 550 тысяч рублей штрафа. В то же время заключения о соответствии проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности были выданы по 276 принимаемым в эксплуатацию объектам жилья. А мотивированных отказов – 85.

Всего же на 30 июня в стране велось строительство на 770 объектах жилья. Из них в столице - на 160. Первый заместитель начальника Инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску государственного комитета по стандартизации Ирина Колесникова отметила:

- Мы, конечно, нацелены на то, чтобы семьи быстрее могли въехать в новое жилье. Но в первую очередь боремся за качество.  И за первое полугодие у нас выдано 45 заключений о приемке объектов в эксплуатацию по 31 объекту. Но также было дано 20 мотивированных отказов. Не  с первого раза сдается жилье. Необходимо понимать, что органы Госстройнадзора – это внешний аудит, третьей стороной. Не ежедневный, а периодический надзор. И наша деятельность в первую очередь направлена на предотвращение каких-то несоответствий.

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