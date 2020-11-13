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  2. 1800 новобранцев из Минской области отправятся для прохождения срочной военной службы

1800 новобранцев из Минской области отправятся для прохождения срочной военной службы

Завершающий этап призывной кампании – отправка ребят к местам прохождения военной службы – начался вчера и продлится до 30 ноября. В первый день из Минского областного комиссариата отправились служить 103 молодых человека. Это будущие солдаты 5-й отдельной бригады специального назначения, Минской военной комендатуры и 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. 




 – Всего же почти 1800 ребят из Минской области будут направлены для прохождения срочной военной службы и службы в резерве в Вооруженных Силах, Комитете государственной безопасности, органах пограничной службы и подразделениях внутренних войск МВД. Приятно, что многие решают для себя связать дальнейшую жизнь с военным делом: 219 парней с августа по ноябрь после срочной службы решили остаться по контракту, – отметил военный комиссар Минской области полковник Игорь Тарабеш.

В связи с эпидситуацией солдаты по месту службы пройдут двухнедельную изоляцию. Присяга у нового пополнения состоится 12 декабря. 
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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