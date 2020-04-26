180 человек прилетели в Минск эвакуационным рейсом из Гоа

Сегодня 85 белорусов вновь ступили на родную землю. Их доставил чартерный рейс «Белавиа». Самолет прибыл в 3.25. Кроме наших соотечественников, на борту граждане России, Украины, Латвии, Литвы, Армении, Грузии, Румынии, Индии, Австрии. Всего 180 человек, в том числе и два ребенка до 2 лет. Прибывшие прошли медицинский осмотр в зоне прилета.

Первые прилетевшие стали выходить из аэропорта в 4.15. Все в масках. Мнения по поводу того, как относится индийская полиция к населению разделились. Однако все были едины в одном: сейчас в Индии много ограничений. Это подтвердила и белоруска Александра Соколовская:

- В этот раз я была в Индии полгода. Очень сроднилась с этой страной, приезжаю туда на протяжении пяти лет. Сейчас пришлось вылететь эвакуационным рейсом: заканчивалась виза. В Индии на данный момент много ограничений: комендантский час, закрытие пляжей, выходить из дома можно только в определенные часы. Плюс ко всему, я не знала, когда появится другая возможность, кроме этого самолёта, чтобы покинуть Индию. Поэтому хотела попасть на этот борт. А что касается суммы билета, я посчитала, что при “открытии” неба, билеты могут стоить и больше. Плюс нужно снимать жилье в Индии, покупать еду и так далее. Думаю, проще выплатить деньги до конца года за сегодняшний прилет.

На эвакуационном борту находилась и белорусская певица индийских песен Светлана Агарвал с мужем. Запланированная как рабочая поездка затянулась из-за карантина. И семье пришлось задержаться ещё на месяц:

- Мы добирались из Мумбая в Гоа, чтобы сесть на этот рейс. Это было очень утомительно. Повсюду куча блок-постов. Мы ехали приблизительно 600 километров 16 часов. В Гоа хотели снять номер в гостинице, но нашли с большим трудом. Потому что нельзя заселяться некоторое время. Индия полностью закрыта, это как военное положение, только не стреляют, - делится воспоминаниями певица.- Повезло в том, что к иностранцам там относятся достаточно хорошо. И большое спасибо родной стране и белорусскому посольству в Индии , что мы наконец дома! Очень устали, но безумно счастливы.

Большинство пассажиров эвакуационного рейса - иностранные граждане. Некоторые из них приняли решение задержаться в нашей стране на несколько или больше дней. Для остальных – это лишь начало долгого пути домой.

- В общей сложности, мы ждали около месяца возможности улететь из Индии. Последний рейс, на который мы могли попасть, был из Дели. Мы просто не могли туда добраться. Этот рейс был организован нашей страной – Украиной, - рассказывают прилетевшие украинцы Давид и его семья. – Большое спасибо Беларуси за возможность улететь. Сейчас мы трансфером отправляемся на границу. Будем добираться домой.

Продолжает свой путь и семья из Латвии:

- Полет был прекрасно организован. Все прошло гладко. Было видно, что заранее готовились, - отметили латвийцы Александра и Дмитрий Боенко. - Мы прибывали в Индии 2,5 месяца, один из них был запланирован. Застали карантин на Гоа. Выбраться для граждан Латвии было достаточно сложно. В Индии около 40 латвийцев разбросаны по разным штатам. Нам предлагали разные варианты отлета: через Испанию и Германию… Это было очень дорого и долго. А с нашими двумя детьмя, мы такую возможность даже не рассматривали.