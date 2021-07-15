Трагедия случилась в ночь с 13 на 14 июля у озера вблизи деревни Натальевск Червенского района. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Компания молодых людей отдыхала у водоема. 18-летний юноша решил отправился купаться и стал тонуть. Друг пытался ему помочь, но спасти парня не удалось. Тело погибшего без признаков жизни из воды извлекли спасатели ОСВОД.
Было установлено, что утонувший парень – выпускник местного лицея. По предварительной информации, той ночью он был пьян.
Следователь осмотрел место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы произошедшего.
По данному факту Червенским РОСК проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Фото из архива БЕЛТА
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18-летний парень утонул в Червенском районе
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