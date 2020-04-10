1793 человека с коронавирусом находятся в стационарах Беларуси

На 10 апреля в Беларуси 1793 человека находится на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило Министерство здравоохранения в Telegram-канале.



Минздрав подчеркивает, что рост количества инфицированных COVID-19 поступaтельный и контролируемый. Большинство случaев — выявленные контaкты первого и второго уровней.



Как правило, заболевание протeкает в легкой или среднeй форме. 72-м пациентам необходима поддержка аппарата искусствeнной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с учaстием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.



После прохождения лечения выздоровели 169 человек. Умерли 19 — с хроническими заболеваниями и с выявленной коронавирусной инфекцией.