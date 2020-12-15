Сотрудниками управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома установлен несовершеннолетний брестчанин, который с июня текущего года совершал хищения с банковских карточек с помощью интернета. Уже установлено 55 потерпевших. Это жители не только Брестской области, но и других регионов.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Сначала 17-летний брестчанин похищал деньги, используя номера банковских карточек своих друзей, знакомых. Затем методом подбора номеров карт-счетов через приложение одного из банков перечислял деньги на подконтрольный ему счет. Уже установлено хищение более семи тысяч белорусских рублей. В настоящее время УСК по Брестской области устанавливает других потерпевших. Возбуждено уголовное дело.
Фото: pixabay.com
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17-летний учащийся одного из колледжей Бреста похитил с карточек граждан более семи тысяч рублей
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