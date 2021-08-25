16 платьев и 1 костюм: Giambattista Valli представил свадебную капсульную коллекцию

Итальянский дизайнер Джамбаттиста Валли показал свадебную капсульную коллекцию своего одноименного бренда. Какой она получилась – читайте в материале.
От нарядов Валли веет изысканностью и женственностью. Кроме того, платья из его коллекции подходят как для свадеб, так и для других торжественных выходов и особых случаев. Новая свадебная капсула не стала исключением.
В линейку вошли наряды, созданные из кружева и бесконечного количества тюля и драпировки. Всего в коллекции представлены шестнадцать платьев и один брючный костюм. Их стоимость варьируется от 9 000 до 29 000 долларов. Из лукбука нам доступны пока только два наряда.
Свадебная капсула Giambattista Valli будет показана осенью в США, а затем она появится в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.
Джамбаттиста - далеко не новичок в свадебной моде. Свою первую линию он запустил еще в 2008 году. К слову свадебные платья у него заказывали Амаль Клуни, Маргерита Миссони, Джессика Бил и Шарлотта Казираги.
Фото: giambattistavalli.com