152 года Ганди: самое интересное об индийском мыслителе

Махатма Ганди вошел в историю не только как один из основоположников борьбы за независимость Индии, но и заложил фундамент для будущих идей пацифизма в шестидесятые годы. И несмотря на то что человеком он был неоднозначным, никто не отрицает его огромного влияния на продвижение идеи ненасилия. Мы собрали самые интересные факты об индийском мыслителе.

1. “Нет” – насилию, “да” – равенству

В жизни Махатмы Ганди не было места насилию. Он не только приложил огромные усилия для достижения Индией независимости от Великобритании, но и примирил многие враждующие между собой этнические и религиозные группы этой пестрой страны. Борьбу он призывал вести мирно без применения оружия и порчи имущества. И именно благодаря его авторитету индийские власти официально запретили дискриминацию касты неприкасаемых – низшей в традиционной индийской иерархии. К сожалению, в консервативном индийском обществе от ощутимого неравенства не удалось избавиться и по сей день.

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2. Ученик Толстого

В 1908 году Лев Толстой получил письмо от индийского революционного деятеля Таракната Даса, который просил у русского классика поддержки в вопросе независимости Индии. Толстой в ответ опубликовал открытое письмо, в котором свою поддержку выразил, заявив при этом, что сопротивление может быть лишь ненасильственным. Позднее эта идея ненасильственного сопротивления и оказала решающее влияние на взгляды Махатмы Ганди.

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3. Неприязнь Черчилля

Бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль терпеть не мог Махатму Ганди, именуя его “мелким адвокатом”, “полуголым факиром” и другими нелестными эпитетами. Во многом это объяснялось довольно агрессивной политикой Черчилля в отношении Индии, которая была полной противоположностью взглядам Ганди.

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4. Жизнь в Африке

В краткой биографии Махатмы Ганди упомянуто, что в молодости он жил и работал в ЮАР, где и сейчас существует огромная индийская диаспора. В ту эпоху в стране был узаконен апартеид, и индийское население притеснялось почти так же, как и коренные африканцы. Ганди отправился в ЮАР чтобы бороться за права индийцев, при этом проблемы местного населения его мало волновали, из-за чего его даже обвиняли в расизме.

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5. Индийский джентльмен

Во время обучения в Лондоне юный Махатма продемонстрировал всем окружающим, что выходец из Индии может быть таким же джентльменом, как и коренные англичане. Несмотря на косые взгляды в свою сторону, Ганди был крайне вежлив, учтив и проявлял недюжинные способности к обучению.

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6. Семейные сложности

Когда Ганди было всего 13 лет, родители женили его на ровеснице, которая и стала его верной супругой. Позднее в браке у них родилось четверо сыновей, трое из которых тоже стали активистами движения Махатмы Ганди. Но вот от старшего сына Ганди отрекся, ведь тот не поддерживал отца в ненасильственных подходах борьбы. Сын даже не пришел проститься с отцом на его похоронах.

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7. Нетрадиционное лечение

Ганди не доверял современной медицине и позволял лечить и себя, и своих родных только традиционными средствами вроде благовоний, обтирания водой из священной реки и т.п. Даже после смерти жены он отрицал полезность лекарств. Лишь когда сам Ганди заболел малярией, после долгих уговоров его все-таки заставили принять хинин, который и поставил его на ноги.

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8. Вера и противоречия

Религия занимала важное место в жизни Ганди. Известно, что он считал браки между представителями разных варн (сословий общества, из которых выходят касты) недопустимыми. Когда его младший сын захотел жениться не девушке из другой варны, Ганди долгое время противился этому браку. Но с течением времени он изменил свое мнение и призывал к ликвидации системы каст.

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9. Единственный из достойных

За свою деятельность Махатма Ганди пять раз номинировался на Нобелевскую премию мира, но так и не получил ее. Позднее Нобелевский комитет признал это ошибкой, и в тот год, когда Ганди был убит, премию никто не получил. Комитет тогда заявил, что достойных кандидатов из числа живущих сейчас нет.

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10. Все ради других

На протяжении большей части жизни Махатма Ганди ходил босиком и носил самую простую одежду. Ему поступало много пожертвований, которые он неизменно отдавал на благотворительность, не оставляя ничего для себя.

Источник фото: https://rozamira.org/