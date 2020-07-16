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  2. 15-летнюю девочку убило спиленным деревом – она шла по лесу в наушниках

15-летнюю девочку убило спиленным деревом – она шла по лесу в наушниках

Трагедия произошла в Пуховичском районе днем в среду 15 июля.


В лесничестве 60-летний работник осуществлял лесозаготовку. «Очередное спиленное им дерево упало и травмировало 15-летнюю девочку, которая в это время в наушниках шла по лесной дороге», – проинформировали в Следственном комитете. От полученных травм она скончалась на месте.


Следствие выясняет причины трагедии. Следователями с участием эксперта осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина, изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств, а также документация. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Назначены необходимые экспертизы.

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15-летнюю девочку убило спиленным деревом – она шла по лесу в наушниках
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