15-летнюю девочку убило спиленным деревом – она шла по лесу в наушниках

Трагедия произошла в Пуховичском районе днем в среду 15 июля.





В лесничестве 60-летний работник осуществлял лесозаготовку. «Очередное спиленное им дерево упало и травмировало 15-летнюю девочку, которая в это время в наушниках шла по лесной дороге», – проинформировали в Следственном комитете. От полученных травм она скончалась на месте.





Следствие выясняет причины трагедии. Следователями с участием эксперта осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина, изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств, а также документация. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Назначены необходимые экспертизы.