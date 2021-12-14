15-летняя беженка: что с нами будет дальше? Неужели нам придется вернуться в Ирак, обратно к террористам?﻿

Ее семья состоит из 12 человек: четыре брата, мама, папа и семья ее кузена. Сейран говорит, что место в ТЛЦ им досталось более чем удачное – оно на втором этаже, в самом углу, к тому же здесь теплее и редко бывают посторонние.Халят, понимая, что разговор зашел о нем, спешит показать журналистам запястье. Молодой человек сделал татуировку с надписью "Германия", потому что верит, что эта страна примет его, как приняла большинство его родственников. В Ираке у него никого не осталось, все уже в Европе. И Халят надеется, что сможет воссоединиться с семьей. Парень постоянно шутит и веселит семью Сейран и ее саму. Девочка признается, что это то немногое, что позволяет им не впасть в уныние от того, что с ними сейчас происходит.Сейран говорит, что самым сложным для нее и ее семьи была жизнь в лесном лагере. Все очень сильно тогда заболели, ее мама до сих пор часто и громко кашляет. Но больше всего досталось одному из ее младших братьев и папе. Девочка достает телефон и показывает мне видео, которое ее семья сняла в тот день, когда со стороны Польши была совершена атака на беженцев:Несмотря на все сложности, Сейран уверена: они все же попадут в Германию., – говорит девочка из Курдистана.Сейран признается, что есть еще одна личная причина, по которой ей очень нужно в Германию, где ее семью очень ждут сестра мамы и ее кузен. Девочка мечтает стать полицейским:Девочка говорит, что ее семья не теряет надежды на открытие гуманитарного коридора в Германию. Их родственники, которые ожидают их прибытия в этой стране, говорят, что беженцам нужно оставаться в ТЛЦ и надеяться на рождественское чудо. 15-летняя Сейран и ее семья, несмотря на свою сложную судьбу, продолжают верить в чудеса. Другого им не остается.