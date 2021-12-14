15-летняя беженка: что с нами будет дальше? Неужели нам придется вернуться в Ирак, обратно к террористам?﻿

25-й день на белорусско-польской границе ожидает гуманитарного коридора в Германию семья 15-летней беженки Сейран из города Духок, иракский Курдистан. Девочка единственная из своей большой семьи знает английский и очень рада пообщаться с журналистами, потому что хочет, чтобы о ней, ее семье и всех людях, которые вынуждены существовать в транспортно-логистическом центре из-за антигуманного поведения ЕС, знали во всем мире. То, что сейчас с ними происходит, 10-классница считает очень несправедливым.
Ее семья состоит из 12 человек: четыре брата, мама, папа и семья ее кузена. Сейран говорит, что место в ТЛЦ им досталось более чем удачное – оно на втором этаже, в самом углу, к тому же здесь теплее и редко бывают посторонние.
– Еще здесь с нами живет Халят. Ему 24 года, он нам теперь как родной брат. Его место рядом с нами, – говорит иракская девочка.
Халят, понимая, что разговор зашел о нем, спешит показать журналистам запястье. Молодой человек сделал татуировку с надписью "Германия", потому что верит, что эта страна примет его, как приняла большинство его родственников. В Ираке у него никого не осталось, все уже в Европе. И Халят надеется, что сможет воссоединиться с семьей. Парень постоянно шутит и веселит семью Сейран и ее саму. Девочка признается, что это то немногое, что позволяет им не впасть в уныние от того, что с ними сейчас происходит.
Сейран говорит, что самым сложным для нее и ее семьи была жизнь в лесном лагере. Все очень сильно тогда заболели, ее мама до сих пор часто и громко кашляет. Но больше всего досталось одному из ее младших братьев и папе. Девочка достает телефон и показывает мне видео, которое ее семья сняла в тот день, когда со стороны Польши была совершена атака на беженцев:
– Мы хотели пройти в Польшу. Но польские военные распылили на нас газ. Я до сих пор не могу это осознать и поверить в это. В результате мой брат сильно заболел. К счастью, белорусские медики помогли ему. Они очень заботливые. А папа повредил палец. Видимо, была сломана кость. Теперь палец выглядит кривым и постоянно болит.
Несмотря на все сложности, Сейран уверена: они все же попадут в Германию.
– Мы не можем вернуться в Ирак. У нас там нет даже дома, мы все продали, чтобы попасть в ЕС. Самое страшное для меня в Духоке – это террористы. Я их очень боюсь. Они имеют возможность делать все, что захотят. И никто им не может сказать нет. Ты не можешь от них защититься, их боятся все, – говорит девочка из Курдистана.
Сейран признается, что есть еще одна личная причина, по которой ей очень нужно в Германию, где ее семью очень ждут сестра мамы и ее кузен. Девочка мечтает стать полицейским:
– В Ираке женщины не могут служить в полиции, но я об этом мечтаю уже много лет. Это очень благородная профессия. Здесь, в лагере, я видела белорусскую женщину-полицейского. Я даже смогла с ней поговорить. Она была очень красивой, умной, но при этом очень мужественной. Я хочу быть такой же, как она.
Девочка говорит, что ее семья не теряет надежды на открытие гуманитарного коридора в Германию. Их родственники, которые ожидают их прибытия в этой стране, говорят, что беженцам нужно оставаться в ТЛЦ и надеяться на рождественское чудо. 15-летняя Сейран и ее семья, несмотря на свою сложную судьбу, продолжают верить в чудеса. Другого им не остается.