15 человек погибли в результате наводнений в Индонезии

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Как информировало агентство по предотвращению стихийных бедствий на острове, была проведена поисково-спасательная операция, чтобы найти пропавших без вести людей. По последним сведениям, полученным в одном только округе Радда, исчезло 56 человек, но эта цифра может быть выше.Сотни домов, а также правительственные учреждения и общественные объекты были погружены в грязь на три – пять метров. Люди могут видеть только крыши с большого расстояния.Около двух тысяч жителей нашли убежище во временных приютах в Северном Луву, но наводнения и грязь помешали распределению припасов. Сейчас все силы направлены на очистку от мусора, который завалил дорогу, чтобы можно было обеспечить логистику.Регент Северного Луву Инда Путри Индриани сообщил, что 15 человек были найдены спасательной командой 14 июля.В начале этого года рекордные дожди вызвали наводнения и оползни, в результате которых погибло около 70 человек в столице Индонезии Джакарте и ее окрестностях. Архипелаг Юго-Восточной Азии регулярно страдает от наводнений в сезон дождей.