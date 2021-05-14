Первая отправка призывников на срочную военную службу прошла сегодня на базе военного комиссариата Брестской области. Более 140 пока еще гражданских ребят отправились служить на благо своей Родины. Всего же в ходе призывной кампании до 31 мая от Брестчины ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь пополнят около полутора тысяч парней.
Военный комиссар Брестской области полковник Олег Коновалов, обращаясь к молодому пополнению, отметил:
– Сегодня вы делаете ответственный шаг в самостоятельную жизнь. Уже завтра вы все окажитесь в боевом строю далеко от родного дома. И на протяжении год или полутора лет вам предстоит с доблестью и честью нести гордое звание военнослужащего Вооруженных Сил Республики Беларусь. Вместе с этим на вас ложится и большая ответственность. Теперь помимо себя, вам предстоит думать о тех, кто с рядом. Но я уверен, все у вас получится. Вы получите военную специальность, станете сильнее во всех смыслах, приобретете знания и навыки, которые будут полезны на протяжении всей вашей жизни. А еще, приобретете верных товарищей. В наших частях созданы все необходимы условия для плодотворного прохождения службы. Будет время и для самообразования. Единственное – не нужно лениться. Возможно, некоторые из вас захотят остаться на службе. Всех ждем и готовы предоставить место.
Новобранцы отправятся служить в элитные подразделения: Минскую военную комендатуру, главное разведывательное управление, 5-ю отдельную бригаду специального назначения и т. д.
– Никогда не сомневался, что пойду служить в армию. Повестку ждал. Когда же она пришла, был нескончаемо рад. Уверен, армия поможет мне проверить себя, еще больше возмужать, узнать много полезного и стать настоящим защитником своей семьи и Родины, – поделился Никита Данилов.
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140 призывников из Брестчины отправились к месту своей срочной службы
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