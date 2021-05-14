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  2. 140 призывников из Брестчины отправились к месту своей срочной службы

140 призывников из Брестчины отправились к месту своей срочной службы

Первая отправка призывников на срочную военную службу прошла сегодня на базе военного комиссариата Брестской области. Более 140 пока еще гражданских ребят отправились служить на благо своей Родины. Всего же в ходе призывной кампании до 31 мая от Брестчины ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь пополнят около полутора тысяч парней.


Военный комиссар Брестской области полковник Олег Коновалов, обращаясь к молодому пополнению, отметил:

– Сегодня вы делаете ответственный шаг в самостоятельную жизнь. Уже завтра вы все окажитесь в боевом строю далеко от родного дома. И на протяжении год или полутора лет вам предстоит с доблестью и честью нести гордое звание военнослужащего Вооруженных Сил Республики Беларусь. Вместе с этим на вас ложится и большая ответственность. Теперь помимо себя, вам предстоит думать о тех, кто с рядом. Но я уверен, все у вас получится. Вы получите военную специальность, станете сильнее во всех смыслах, приобретете знания и навыки, которые будут полезны на протяжении всей вашей жизни. А еще, приобретете верных товарищей. В наших частях созданы все необходимы условия для плодотворного прохождения службы. Будет время  и для самообразования. Единственное – не нужно лениться. Возможно, некоторые из вас захотят остаться на службе. Всех ждем и готовы предоставить место. 


Новобранцы отправятся служить в элитные подразделения: Минскую военную комендатуру, главное разведывательное управление, 5-ю отдельную бригаду специального назначения и т. д.

– Никогда не сомневался, что пойду служить в армию. Повестку ждал. Когда же она пришла, был нескончаемо рад. Уверен, армия поможет мне проверить себя, еще больше возмужать, узнать много полезного и стать настоящим защитником своей семьи и Родины, – поделился Никита Данилов.











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Фото: Павел БОГУШ
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