Госстандарт: 70 процентов из утвержденных в 2021 году стандартов гармонизированы с международными требованиями

Накануне Всемирного дня стандартизации, который отмечается 14 октября, эксперты рассказали о совершенствовании стандартов, новшествах в требованиях безопасности и повышении конкурентоспособности отечественной продукции. В этом году праздник проходит под девизом: «Стандарты для достижения Целей устойчивого развития».





В Беларуси реализуется Перспективный план по разработке государственных и межгосударственных стандартов для реализации Целей устойчивого развития на 2021–2030 годы, утвержденный Госстандартом. Предусмотрена разработка 365 стандартов, а в этом году более 50 стандартов по данной тематике находятся в работе.

Сегодня в Беларуси действует 30 тысяч государственных стандартов, из которых около 5 тысяч – СТБ и свыше 25 тысяч – ГОСТы. В 2021 году утверждено более 500 различных стандартов. 70 процентов из них гармонизированы с международными требованиями, что способствует применению признанных в мире технических решений, устранению технических барьеров и росту экспортных возможностей. Новые разработки применимы в легкой промышленности, сферах услуг и IT, пищевой, строительной, химической, машиностроительной отраслях, системе менеджмента, создании безбарьерной среды. В последнее время в Беларуси развивается электротранспорт, поэтому в текущем году комплекс стандартов на требования к электротранспорту увеличился на 28 документов.

Председатель Госстандарта Валентин Татарицкий подчеркнул ценность стандартов и необходимость их своевременного реагирования на актуальные вызовы и тренды:

– Трудно представить разработку какой-либо продукции, не опираясь на современные стандарты. Они являются важной нормативной базой, которая формирует условия для повышения технического уровня, безопасности и качества. Сегодняшний рынок динамично развивается. Мы видим, насколько быстро все меняется, в том числе качество, потребительские свойства товаров. Чтобы освоить новую продукцию, нужно владеть современными требованиями, установленными к ней. Необходимо принимать конкретные действия по цифровизации разработки стандартов.

В настоящее время ведутся работы по созданию цифровой платформы «Стандартизация» которые включены в государственную программу «Цифровое развитие Беларуси на 2021–2025 годы», что позволит оцифровать процессы разработки и внедрения стандартов, сократить в 1,5 раза сроки создания требований.

Оксана Гришкевич, начальник управления технического нормирования и стандартизации Госстандарта, заметила, что достижению Целей устойчивого развития способствует членство страны в Евразийском экономическом союзе.

– Безопасность товаров обеспечивается путем технического регулирования через установление обязательных требований в техрегламентах и разработку стандартов. В этом году 1 декабря завершается переходный период по техрегламенту на оборудование для детских игровых площадок. В 2022 году вступят в силу еще несколько регламентов, в том числе на алкогольную продукцию. В планах также разработка еще 11 новых техрегламентов в области безопасности кормов и кормовых добавок, мяса птицы и продукции ее переработки, материалов, контактирующих с пищевой продукцией, высоковольтного оборудования, подвижного состава метрополитена, трамваев и другого, – добавила Оксана Гришкевич.

Работа по совершенствованию техрегламентов продолжается. В целом планируется разработать 42 изменения в принятые техрегламенты. Беларусь является ответственным разработчиком 12 изменений в 10 технических регламентах. Например, вносятся изменения в регламент на маркировку пищевой продукции. Предлагается указывать, какой конкретно вид растительного масла или жиров использовался при изготовлении продукта. Корректируются требования к упаковке с точки зрения ее безопасности. Вводится понятие «биоразлагаемая упаковка» и специальный знак, который будет информировать потребителя. Наибольший вред окружающей среде наносят пакеты, которые сейчас бесплатно раздаются в гипермаркетах. Специалисты предложили ввести запрет на применение неэкологичной упаковки в торговле.

Эксперт также рассказала о корректировке требований безопасности сложнотехнической продукции и тракторов, анализе экологических требований к выбросам тракторов, работающих на сжиженном природном газе.

Александр Скуратов, директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС), обратил внимание на стандарт, касающийся правил функционирования служб стандартизации на предприятиях:

– На уровне Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ пытаемся разработать стандарт, в котором будут установлены соответствующие требования к экспертам, их компетентности, профессиональной деятельности, личным качествам. Таким образом, специалисты будут выделены в отдельное профессиональное сообщество исходя из их компетенции в области разработки стандартов.

Планируется ежегодно проводить национальный конкурс «Лучший стандартизатор».

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