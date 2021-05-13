Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович проведет личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц, передает БЕЛТА.
Отмечается, что личный прием состоится в администрации Советского района столицы в период с 10:00 до 12:00 по адресу: ул. Дорошевича, 8, каб. 306. Перед мероприятием необходимо предварительно записаться по телефону 8 (017) 271-25-88.
Фото: БЕЛТА
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14 мая Лискович проведет личный прием граждан
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