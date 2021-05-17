В Telegram-канале "Разыскивает милиция" была опубликована информация о том, что разыскивается 14-летний подросток Тимофей Ильич Кирьянов, который вечером 16 мая самовольно ушел из больницы в Борисове.
Известно, что 16 мая около 21:00 минчанин покинул детское отделение УЗ «Борисовская ЦРБ».
Над вид разыскиваемому 15–16 лет. Рост 182–185 см, среднее телосложение, русые волосы, темные глаза. Носит очки. В день исчезновения Тимофей был в голубой водолазке с изображением дыма на рукавах и спине, синих шортах в мелкий белый горошек длиной чуть выше колена, а также в желто-коричневых кроссовках на шнурках.
Тех, кому известно местонахождение подростка на фото, просят обращаться в Борисовское РУВД: (8 029) 613-25-21, (8 029) 666-19-59, 102.
Фото: Telegram-канал "Разыскивает милиция"
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14-летний подросток самовольно ушел из больницы в Борисове – он объявлен в розыск
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