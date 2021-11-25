14-летний беженец Редос Херди Ахмат - Европейскому союзу: помогите каждому!

В лагере беженцев митинг. «Мы не хотим возвращаться в Ирак», «В Ираке небезопасно», «Мы держим путь в Германию», - скандируют уставшие от ожидания люди.
- Никто здесь не хочет в Ирак, потому что там у нас нет денег, нет ничего, только есть плохое правительство. У нас нет там жилья, электричества, чистой воды, нормального образования. У каждого дома есть босс и каждый месяц мы должны ему давать деньги. А у нас их нет! Это видео войны в Ираке, - показывает кадры журналистам 14-летний парень из Ирака Редос Херди Ахмат. – 33 года в Ираке только одно правительство: меняется отец и сын. Я обращаюсь к Европейскому союзу: помогите каждому! Потому что мы имеем право на лучшую жизнь. Мы почти месяц не могли помыться. И это не остановит нас остаться. У нас нет денег на полет обратно, а дома нам ничего не ждет. Пожалуйста, поменяйте курдское правительство! Вчера в Ираке была стрельба.
Вместе с парнем свое мнение высказывают и другие беженцы:
- Политическая ситуация для курдов в Ираке оставляет желать лучшего. Там у нас нет свободы! Поэтому мы хотим в Европу. Мы не можем вернуться назад! Мы знаем, что граница закрыта. Но мы будем тут стоять до конца. Спасибо за условия, созданные нам, каждому белорусу.