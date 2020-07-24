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  2. 135 тысяч метров квадратных арендного жилья планируется построить в стране в этом году

135 тысяч метров квадратных арендного жилья планируется построить в стране в этом году

150–200 человек, бывает, претендуют на одну арендную квартиру в Минске. Об этом рассказал начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко на пресс-конференции о состоянии жилищного строительства в Беларуси, которая состоялась в пресс-центре Дома прессы.

Особое внимание в строительстве жилья уделяется не только квартирам, которые люди покупают в собственность, но и арендному жилью, отметил спикер. На текущий год запланировано 135 тысяч метров квадратных:

– В общем объеме от жилищного фонда, который у нас есть, арендный составляет примерно 3,4 процента. Это безусловно мало. Ведь только в столице спрос на одну такую квартиру бывает и 150, и 200 человек. Поэтому такому направлению будет уделяться большое внимание. И уже на следующий год мы планируем построить в два раза больше  – около 270 тысяч метров квадратных.  В первую очередь это зависит от финансирования.

Александр Сергеевич сделал акцент: больше внимания будет уделяться строительству жилья не только за счет бюджета, как шло до сих пор, а за счет средств предприятий различных форм собственности.

– Законодательная база есть. Нужно только начинать и делать. А чтобы была еще большая охота строить такое жилье, сейчас специалистами Министерства строительства и архитектуры совместно с коллегами из других министерств прорабатываются вопросы по созданию, если можно так назвать, неких дополнительный льгот. Все для того, чтобы предприятиям было еще более интересно строить такое жилье. Ведь не секрет, что то предприятие, которое будет обладать жилищным фондом, будет иметь больше возможностей пригласить специалистов из других населенных пунктов.

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