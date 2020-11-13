13 ноября – Международный день слепых

В этот день 275 лет назад в Париже родился Валентин Гаюи, организовавший первую в мире школу для слепых и придумавший первый в мире линейно-рельефный шрифт – унциал. При школе он создал типографию и напечатал первые в мире книги для слепых, по которым незрячие обучались вплоть до появления в 1824 году рельефно-точечного шрифта Брайля.
Гаюи свершил свой жизненный подвиг под влиянием Дени Дидро, философа и просветителя, который в 1749 году опубликовал «Письмо о слепых, предназначенное тем, кто видит». И сделал он это без финансовой помощи богатеев и правительств, в собственном доме и на собственные средства – при том, что типография, тем более рельефная, в те времена стоила умопомрачительных денег.
Школа Гаюи открылась в 1784 году, а 200 лет спустя Всемирная организация здравоохранения постановила в день его рождения отмечать Всемирный день слепых. Хотя в англоязычных странах более популярна другая дата – вторая среда октября.
В нашей стране очень многое делается для слепых, особенно в последние годы. Много усилий и средств вкладывается в предупреждение слепоты.
В 2010–2020 годах в сельских школах Беларуси прошла масштабная акция «Я вижу!» по профилактике, диагностике и лечению болезней зрения у детей.
– В ходе работы бригад было осмотрено 51 474 ребенка. Из них у 32,3% была выявлена патология, у 51,8% из этого числа – впервые. В консервативном лечении нуждались 214 детей, в хирургическом – 116. 93 из них уже прооперированы, – рассказал на итоговой пресс-конференции по проекту директор Белорусского детского фонда Александр Трухан.
Итоги подводились 26 февраля. С тех пор количество прооперированных выросло, а каждая операция – это ребенок, спасенный от слепоты.
Очень эффективные меры предпринимаются для профилактики слепоты у больных диабетом.
– У нас так организована система оказания помощи, что за год случается не более трех случаев слепоты по причине сахарного диабета на 69 тысяч диспансерных пациентов Минска, – говорит главный врач Минского городского эндокринологического диспансера Елена Юреня.
А ведь диабет – это одна из основных причин слепоты у взрослых.
22 октября 2020 года Республика Беларусь присоединилась к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям.
– В Национальной библиотеке Республики Беларусь предусмотрено очень много для слепых и слабовидящих, – рассказывает заместитель генерального директора – директор по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Республики Беларусь Александр Суша. – И книги, напечатанные шрифтом Брайля, и аудиокниги, и аппараты для сканирования и озвучивания текстов, и тифлооборудование, и многое другое.
Наверняка очень скоро все это будет доступно не только в столице, но и в самых дальних уголках страны.
Фото: A1
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13 ноября – Международный день слепых
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