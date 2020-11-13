13 ноября – Международный день слепых

Гаюи свершил свой жизненный подвиг под влиянием Дени Дидро, философа и просветителя, который в 1749 году опубликовал «Письмо о слепых, предназначенное тем, кто видит». И сделал он это без финансовой помощи богатеев и правительств, в собственном доме и на собственные средства – при том, что типография, тем более рельефная, в те времена стоила умопомрачительных денег.Школа Гаюи открылась в 1784 году, а 200 лет спустя Всемирная организация здравоохранения постановила в день его рождения отмечать Всемирный день слепых. Хотя в англоязычных странах более популярна другая дата – вторая среда октября.В нашей стране очень многое делается для слепых, особенно в последние годы. Много усилий и средств вкладывается в предупреждение слепоты.В 2010–2020 годах в сельских школах Беларуси прошла масштабная акция «Я вижу!» по профилактике, диагностике и лечению болезней зрения у детей.– рассказал на итоговой пресс-конференции по проектуИтоги подводились 26 февраля. С тех пор количество прооперированных выросло, а каждая операция – это ребенок, спасенный от слепоты.Очень эффективные меры предпринимаются для профилактики слепоты у больных диабетом.– говоритА ведь диабет – это одна из основных причин слепоты у взрослых.22 октября 2020 года Республика Беларусь присоединилась к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям.– рассказываетНаверняка очень скоро все это будет доступно не только в столице, но и в самых дальних уголках страны.Фото: A1