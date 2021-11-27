13-летняя Бехеш из Курдистана: «Хочу, чтобы европейские лидеры отнеслись к нам с пониманием»

Во время визита Президента в ТЛЦ на белорусско-польской границе 13-летняя Бехеш из Иракского Курдистана поблагодарила за помощь и рассказал о жизни на родине.

– Здесь я с родителями, двумя сестрами и двумя братьями. Президент Беларуси сделал для нас очень многое, но мне бы хотелось, чтобы и европейские лидеры отнеслись к нам с такой же теплотой и пониманием. С 2016-го по 2020-й год мы с семьей уже жили в Германии, но потом у нас в Курдистане умерла бабушка. Мы приехали на похороны, а вернуться, к сожалению, не можем. Путь обратно есть только у людей, у которых остались дома, квартиры и машины. Для нашей семьи это уже небезопасно. Мне бы очень хотелось учиться, получить хорошее образование, быть счастливой.

Девочка активно помогает переводить с курдского на английский, охотно помогает решать любые вопросы, которые возникают из-за языкового барьера. Какой путь ей придется преодолеть на пути к своей мечте?