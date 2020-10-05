Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.62
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. 128-я Кантонская ярмарка привлечет к участию 25 тысяч компаний

128-я Кантонская ярмарка привлечет к участию 25 тысяч компаний

Около 25 тысяч китайских и зарубежных предприятий примут участие в 128-й Китайской импортно-экспортной ярмарке, известной как Кантонская ярмарка. Об том сообщили в Министерстве коммерции КНР, пишет "Синьхуа".

Ярмарка, включающая в себя 50 выставочных зон для 16 категорий продукции, будет проходить в режиме онлайн с 15 по 24 октября.

Это уже второй раз, когда данная ярмарка проводится через онлайновые каналы в этом году после вспышки заболеваемости COVID-19. Предыдущая онлайн-ярмарка состоялась в июне.

Чтобы помочь предприятиям освоить международный рынок и повысить доверие всех сторон, выставочный сбор не будет взиматься, заявили в вышеуказанном ведомстве.

Ярмарка будет предоставлять круглосуточные услуги, включая онлайновые выставки, презентации, стыковку деловых проектов и переговоры.

Основанная в 1957 году, Кантонская ярмарка считается важным барометром внешней торговли Китая. Проведенная в июне текущего года 127-я ярмарка привлекла почти 26 тысяч китайских и зарубежных предприятий, на ней было представлено 1,8 миллиона единиц продукции.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
В Бишкеке во время беспорядков пострадали 16 человек
В Италии назвали лучшие фото 2020 года, снятые с воздуха - Siena Drone Awards 2020
Невролог рассказал, какие ощущения могут указывать на инсульт
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике перенесен из Баку в Мерсин
Коронавирус диагностировали у пресс-секретаря Белого дома
Оберхоф примет два этапа Кубка мира по биатлону в январе 2021 года
Подвеска Tesla Model S развалилась на скорости 200 километров в час
На БМЗ произвели 50-тысячную тонну фибры
Пассажиры рассказали, какие вещи стоит убрать из чемодана, чтобы не было перевеса в аэропорту
Эквадорец Джонатан Кайседо выиграл третий этап веломногодневки "Джиро д'Италия"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Сытый не разумеет
В выходные пограничники пресекли две попытки нарушения госграницы
Матч Лиги наций УЕФА Грузия-Беларусь пройдет без зрителей
В Египте вскрыли саркофаг с захороненной 2700 лет назад мумией
Белорусским туристам подарили надежду на предстоящий горнолыжный отдых в Македонии без виз и карантина
Рабочая группа завершила подготовку проекта бюджета Союзного государства на 2021 год
Установлены личности активистов на несанкционированном протесте в Минске
Мастер поделилась секретами, которые помогут девушкам обрести красивые брови
Лунный календарь красоты на октябрь
Витебчанин оформлял кредиты на малознакомых людей, а потом исчезал
Заболевший коронавирусом Трамп может вернуться в Белый дом уже сегодня
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Троцкий сегодня
Левые пираты проиграли правящим популистам: итоги региональных выборов в Чехии
Ученые назвали животных, которые подвержены заражению коронавирусом
Археологическую коллекцию Язэпа Дроздовича впервые представят в Национальном историческом музее
Эксперт рассказал, какие настройки лучше не менять на смартфоне
Месячник по осенней посадке деревьев и кустарников продлится в Беларуси до 2 ноября
Посмотрите, какие гиганты выросли на огороде продавца из Ивацевичского района
Закладка продукции на зиму, сельскохозяйственные ярмарки, общественный транспорт. О чем шла речь на совещании в Мингорисполкоме
Петросян принес сына на похороны Войнаровского в разгар пандемии
В Минске усилят работу с автохламом
На охраняемых стоянках Минска в октябре появятся еще два велогаража
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Незнакомцы на берегу
Певица Настя Задорожная впервые вышла замуж
Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за открытие вируса гепатита С
Житель Гомельской области украл из минского офиса несколько ноутбуков
Свыше 120 лесохозяйственных услуг продают и покупают через БУТБ
128-я Кантонская ярмарка привлечет к участию 25 тысяч компаний
Лавров: Россия продвигает диалог по формированию Большого евразийского партнерства в рамках ЕАЭС, ШОС и АСЕАН
Появились снимки интерьера и экстерьера обновленного минивэна Honda Odyssey
У главы Еврокомиссии не подтвердился коронавирус
В Витебске автомобиль сбил подростка на пешеходном переходе
Минские тепловые сети готовы к отопительному сезону
мнение
Василий ГЕДРОЙЦ
Своего навалом, а мы везем чужое
Пешеход погиб под колесами машины в Минском районе
Галасы ЗМеста – кто они?
Электронная ярмарка вакансий для молодежи пройдет 8 октября: участие примут десять предприятий Минска
Авторы
СКАНИРУЙТЕ