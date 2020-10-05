128-я Кантонская ярмарка привлечет к участию 25 тысяч компаний

Ярмарка, включающая в себя 50 выставочных зон для 16 категорий продукции, будет проходить в режиме онлайн с 15 по 24 октября.Это уже второй раз, когда данная ярмарка проводится через онлайновые каналы в этом году после вспышки заболеваемости COVID-19. Предыдущая онлайн-ярмарка состоялась в июне.Чтобы помочь предприятиям освоить международный рынок и повысить доверие всех сторон, выставочный сбор не будет взиматься, заявили в вышеуказанном ведомстве.Ярмарка будет предоставлять круглосуточные услуги, включая онлайновые выставки, презентации, стыковку деловых проектов и переговоры.Основанная в 1957 году, Кантонская ярмарка считается важным барометром внешней торговли Китая. Проведенная в июне текущего года 127-я ярмарка привлекла почти 26 тысяч китайских и зарубежных предприятий, на ней было представлено 1,8 миллиона единиц продукции.