12 декабря состоится церемония принятия Военной присяги новым пополнением﻿﻿﻿﻿﻿

Присяга в Вооруженных Силах пройдет в присутствии родных и близких новобранцев, но – с мерами предосторожности.





В связи с эпидемической ситуацией Министерство обороны Беларуси информирует родственников и друзей новобранцев, которые планируют разделить торжественный момент с военнослужащими, о необходимости строго соблюдать меры защиты от распространения коронавирусной инфекции:

масочный режим;

социальное дистанцирование.

Военное ведомство просит родных и близких военнослужащих, не уверенных в состоянии своего здоровья, отложить визит в воинскую часть.

Для тех, кто не сможет лично присутствовать на церемонии принятия присяги, военное ведомство организует онлайн-трансляцию (https://www.youtube.com/channel/UCRi9IXkjK1xlK6YU4tI2c3Q ). Она будет вестись из самого массового места принятия присяги – 72-го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов в Печах.

По материалам Министерства обороны Республики Беларусь