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  2. 12 богатых антиоксидантами продуктов, которые нужно добавить в свой рацион

12 богатых антиоксидантами продуктов, которые нужно добавить в свой рацион

Продукты не получают статус «суперфудов» без причины. Этот статус присваивается только продуктам (часто на растительной основе), которые содержат невероятное количество природных соединений, таких как антиоксиданты. Мы представляем вам топ-12 таких продуктов.

Клаудия Фахардо-Лира, член Института пищевых технологов и профессор науки о питании и питания в Калифорнийском государственном университете, Нортридж, отмечает, что антиоксиданты являются неотъемлемой частью оптимального здоровья. Эти соединения помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые могут повредить клеточные белки и ДНК. Это повреждение может привести к развитию болезни и ускорить процесс старения, сообщает health.news.


Черника

Антоцианы –это растительные пигменты, отвечающие за ярко-красную, пурпурную и голубую кожуру некоторых плодов. Черника, в частности, богата этими пигментами. Но помимо придания фруктам их яркого цвета, антоцианы также являются антиоксидантами.

Недавние исследования показывают, что антоцианы могут помочь снизить высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление, сводя к минимуму риск сердечных заболеваний и других кардиометаболических состояний.

Темный шоколад

Темный шоколад, который содержит не менее 70 процентов какао, является самым полезным шоколадом. Какао-бобы, которые используются для приготовления шоколада, содержат большое количество флавоноидов. Эти полезные соединения обладают мощными антиоксидантными свойствами.

Исследования показывают, что флавоноиды играют важную роль в профилактике рака, помимо поддержания здоровья сердца. Некоторые из их других преимуществ для здоровья включают расширение когнитивных способностей, уменьшение воспаления и улучшение регуляции артериального давления.


Артишоки

Артишоки содержат невероятное количество питательных веществ и антиоксидантов. Вместе эти соединения помогают снизить уровень холестерина и поддерживают оптимальное здоровье кишечника.

Чтобы повысить уровень антиоксидантов, ешьте приготовленные на пару артишоки. Исследования показывают, что паровые артишоки повышают содержание антиоксидантов на 15 процентов.

Орехи пекан

Богатые клетчаткой, белком и ненасыщенными жирами, орехи пекан  – отличная закуска. Недавние исследования показывают, что регулярное употребление пекана и других орехов может привести к значительному повышению уровня антиоксидантов в крови.

Красная капуста

Антоцианы также являются основными антиоксидантами и растительными пигментами, содержащимися в красной капусте. Помимо поддержки здоровья сердца, антоцианы также помогают снизить риск диабета и рака. Кстати, доказано, что употребление большего количества красной капусты снижает риск развития болезни Альцгеймера.

Малина

Эти яркие маленькие фрукты содержат и антиоксидантные витамины и минералы, такие как витамин С и марганец, которые защищают от повреждения клеток.

Исследования в пробирке показывают, что малиновые антоцианы могут также убивать клетки рака молочной железы, толстой кишки и желудка.


Фасоль

Помимо высокого содержания белка и клетчатки, бобы также содержат большое количество антиоксидантов. Например, бобы пинто являются богатыми источниками природного антиоксиданта кемпферола. Кемпферол широко изучен на предмет его противораковых свойств.

Виноград

Виноград, как пурпурный, так и красный, полон витамина С, селена и других питательных веществ, которые также являются антиоксидантами.

Шпинат

Шпинат является одним из самых полезных источников зеаксантина и лютеина. Недавние исследования показывают, что зеаксантин и лютеин могут защищать от возрастной макулярной дегенерации.


Свекла

Многим не нравится вкус свеклы, но в ней высоко содержание беталаина. Было установлено, что беталаин, пигмент, ответственный за яркий пурпурно-красный цвет свеклы, снижает риск рака толстой кишки и поддерживает здоровье пищеварительной системы.

Кормовая капуста

Как и шпинат, капуста является отличным источником питательных веществ и антиоксидантов для здоровья глаз, включая витамин А, зеаксантин и лютеин. Красная капуста, разновидность капусты с пурпурно-красными листьями, также предлагает большое количество антоцианов.

Оранжевые овощи

Морковь, желудь, тыква и другие продукты оранжевого цвета могут улучшить здоровье глаз благодаря высокому содержанию каротиноидов. Каротиноиды – это пигменты, которые отвечают за красную и оранжевую окраску этих овощей.

Бета-каротин, самый распространенный и популярный каротиноид в пищевых продуктах, может помочь в борьбе с воспалением, уменьшит повреждения глаз, вызванные свободными радикалами, и снизит риск развития рака.

Самые богатые и полезные источники антиоксидантов – это фрукты и овощи. Тем не менее важно есть другие растительные продукты, такие как орехи, семена и бобовые, как часть сбалансированной диеты, чтобы получить различные антиоксиданты.

Фото: gettyimages.com

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