12 богатых антиоксидантами продуктов, которые нужно добавить в свой рацион

Клаудия Фахардо-Лира, член Института пищевых технологов и профессор науки о питании и питания в Калифорнийском государственном университете, Нортридж, отмечает, что антиоксиданты являются неотъемлемой частью оптимального здоровья. Эти соединения помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые могут повредить клеточные белки и ДНК. Это повреждение может привести к развитию болезни и ускорить процесс старения, сообщает health.news.
ЧерникаАнтоцианы –это растительные пигменты, отвечающие за ярко-красную, пурпурную и голубую кожуру некоторых плодов. Черника, в частности, богата этими пигментами. Но помимо придания фруктам их яркого цвета, антоцианы также являются антиоксидантами.
Недавние исследования показывают, что антоцианы могут помочь снизить высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление, сводя к минимуму риск сердечных заболеваний и других кардиометаболических состояний.
Темный шоколадТемный шоколад, который содержит не менее 70 процентов какао, является самым полезным шоколадом. Какао-бобы, которые используются для приготовления шоколада, содержат большое количество флавоноидов. Эти полезные соединения обладают мощными антиоксидантными свойствами.
Исследования показывают, что флавоноиды играют важную роль в профилактике рака, помимо поддержания здоровья сердца. Некоторые из их других преимуществ для здоровья включают расширение когнитивных способностей, уменьшение воспаления и улучшение регуляции артериального давления.
АртишокиАртишоки содержат невероятное количество питательных веществ и антиоксидантов. Вместе эти соединения помогают снизить уровень холестерина и поддерживают оптимальное здоровье кишечника.
Чтобы повысить уровень антиоксидантов, ешьте приготовленные на пару артишоки. Исследования показывают, что паровые артишоки повышают содержание антиоксидантов на 15 процентов.
Орехи пеканБогатые клетчаткой, белком и ненасыщенными жирами, орехи пекан – отличная закуска. Недавние исследования показывают, что регулярное употребление пекана и других орехов может привести к значительному повышению уровня антиоксидантов в крови.
Красная капустаАнтоцианы также являются основными антиоксидантами и растительными пигментами, содержащимися в красной капусте. Помимо поддержки здоровья сердца, антоцианы также помогают снизить риск диабета и рака. Кстати, доказано, что употребление большего количества красной капусты снижает риск развития болезни Альцгеймера.
МалинаЭти яркие маленькие фрукты содержат и антиоксидантные витамины и минералы, такие как витамин С и марганец, которые защищают от повреждения клеток.
Исследования в пробирке показывают, что малиновые антоцианы могут также убивать клетки рака молочной железы, толстой кишки и желудка.
ФасольПомимо высокого содержания белка и клетчатки, бобы также содержат большое количество антиоксидантов. Например, бобы пинто являются богатыми источниками природного антиоксиданта кемпферола. Кемпферол широко изучен на предмет его противораковых свойств.
ВиноградВиноград, как пурпурный, так и красный, полон витамина С, селена и других питательных веществ, которые также являются антиоксидантами.
ШпинатШпинат является одним из самых полезных источников зеаксантина и лютеина. Недавние исследования показывают, что зеаксантин и лютеин могут защищать от возрастной макулярной дегенерации.
СвеклаМногим не нравится вкус свеклы, но в ней высоко содержание беталаина. Было установлено, что беталаин, пигмент, ответственный за яркий пурпурно-красный цвет свеклы, снижает риск рака толстой кишки и поддерживает здоровье пищеварительной системы.
Кормовая капустаКак и шпинат, капуста является отличным источником питательных веществ и антиоксидантов для здоровья глаз, включая витамин А, зеаксантин и лютеин. Красная капуста, разновидность капусты с пурпурно-красными листьями, также предлагает большое количество антоцианов.
Оранжевые овощиМорковь, желудь, тыква и другие продукты оранжевого цвета могут улучшить здоровье глаз благодаря высокому содержанию каротиноидов. Каротиноиды – это пигменты, которые отвечают за красную и оранжевую окраску этих овощей.
Бета-каротин, самый распространенный и популярный каротиноид в пищевых продуктах, может помочь в борьбе с воспалением, уменьшит повреждения глаз, вызванные свободными радикалами, и снизит риск развития рака.
Самые богатые и полезные источники антиоксидантов – это фрукты и овощи. Тем не менее важно есть другие растительные продукты, такие как орехи, семена и бобовые, как часть сбалансированной диеты, чтобы получить различные антиоксиданты.
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