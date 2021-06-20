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  2. 11 утонувших за сутки: ОСВОД и МЧС напомнили главные правила отдыха возле водоемов

11 утонувших за сутки: ОСВОД и МЧС напомнили главные правила отдыха возле водоемов

Первые поистине жаркие выходные вызвали ажиотаж на пляжах. Однако не все оказались готовыми к безопасному отдыху: по данным Общества спасания на водах только за прошедшую субботу в республике утонуло 11 человек. Наш корреспондент понаблюдал за работой ОСВОДа и вспомнил основные принципы отдыха на воде.



В жаркие дни на водоемах республики спасатели работают в усиленном режиме.

– Еще до начала купального сезона было принято решение глав администраций о действии Общества в летний период, подписан городской совместный план по профилактике гибели людей, – делится председатель Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Стаселько. – Там обозначены ежедневные рейды. В особо жаркие дни, такие, как эти выходные, мы переходим на усиленный вариант работы. Сверх штатной численности привлекаются люди, свободные от несения службы для предупреждения чрезвычайных ситуаций.


Мы находимся на Цнянском водохранилище. Здесь, как и на других крупных водоемах страны, за порядком следят сразу несколько организаций.

– Организовано взаимодействие с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям, республиканским отрядом специального назначения, правоохранительными органами и ОМОНом, – рассказывает начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Храпков.



На пляжах и самих водоемах проводится целый комплекс мер, чтобы отдых был не только приятным, но и безопасным. По всей территории зон отдыха проводятся пешие обходы. На катерах постоянно осуществляются рейды по предупреждению несчастных случаев и соблюдению правил охраны жизни людей на водах. Милиция следит за любителями неправомерного распития спиртных напитков.

– Уважаемые граждане отдыхающие! Просим соблюдать правила поведения на воде и не заплывать за буйки, – звучит задорный голос спасателя из мегафона.



Задорный – потому что на подконтрольной ему территории нарушителей не наблюдается, и в его задачу на данный момент входит только предупреждение. Но не проходит и десяти минут, как любитель водных процедур все же пересекает условное ограждение. Тут же к нему стрелой подлетает спасательный катер:

– Вы нарушаете правила поведения на воде. Пожалуйста, отплывите в зону, предназначенную для купания. Берегите свое здоровье!

Устным замечанием нарушитель не отделается: на берегу его уже ждет матрос, который вежливо приглашает гражданина на станцию для документальной фиксации предупреждения.



Любопытный случай наблюдается и напротив самой спасательной станции «Цнянская»: две дамочки заходят в воду в месте, где купание запрещено. И это на глазах у осводовцев! Естественно, без внимания нарушительницы не остаются: спасатели просят выйти женщин из воды, крича им на противоположный берег.

– Мы не купаемся, а охлаждаемся, – парируют нарушительницы.

Приходится отправляться к ним на катере, чтобы объяснить неправомерность их поступка. Но, к слову, заметив приближающихся спасателей, женщины спешно выходят из воды и успевают спрятаться в кустах.



С недавнего времени на Цнянском водохранилище для обследования запрещенных мест используют дрон. Выявили нарушителей – подъехали на катере – составили административный протокол. Очень удобная вещь! На наших глазах осводовец осматривает водохранилище с камер дрона и, обнаружив недобросовестных пловцов, отдает приказ спасателям выехать на место.


Кстати, предупреждают о правилах поведения на воде не только непосредственно купающихся, но и тех, кто только собирается войти в водоем, а пока загорает на солнышке. Делается это и силами ОСВОДа, и с привлечением сотрудников МЧС и волонтеров БРСМ. Ребята раздают брошюры-памятки, в которых доходчиво описаны основные принципы пребывания в зонах отдыха и на воде.

Особое внимание уделяется людям, которые пришли на пляж не просто позагорать и покупаться, но и отдохнуть "гастрономически", нередко с распитием спиртного. Таких граждан контролируют сотрудники патрульной службы и незамедлительно проводят с ними профилактические беседы. Главное в этом случае – не допустить попадания подвыпившего в воду, ведь пьяному, как известно, и море по колено…



– Со слов бригады скорой помощи, у 65-летнего мужчины, который вчера утонул, случился сердечный приступ, – объясняет Дмитрий Храпков. – В горячую пору тело "раскаляется". При совмещении высоких температур с алкогольными напитками сосуды расширяются, и когда человек входит в холодную воду, происходит их резкое сужение, что приводит к термомеханическому шоку.

Спасатель напоминает: купаться можно только в специально оборудованных местах, а распивать спиртные напитки строго запрещено. Родители должны контролировать своих детей и отпускать только на расстоянии вытянутой руки.



– Если вы планируете отдых возле воды, выбирайте специально разрешенные места, в том числе, где дежурят спасатели ОСВОД, – предупреждают в МЧС. – Дно водоема должно быть чистым и неглубоким, без коряг, водорослей и ила. Осмотритесь - нет ли битого стекла, острых камней и других опасных предметов. Наблюдайте за детьми, когда они играют на берегу, не выпускайте их из вида.



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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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