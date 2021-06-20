11 утонувших за сутки: ОСВОД и МЧС напомнили главные правила отдыха возле водоемов

На пляжах и самих водоемах проводится целый комплекс мер, чтобы отдых был не только приятным, но и безопасным. По всей территории зон отдыха проводятся пешие обходы. На катерах постоянно осуществляются рейды по предупреждению несчастных случаев и соблюдению правил охраны жизни людей на водах. Милиция следит за любителями неправомерного распития спиртных напитков.звучит задорный голос спасателя из мегафона.Задорный – потому что на подконтрольной ему территории нарушителей не наблюдается, и в его задачу на данный момент входит только предупреждение. Но не проходит и десяти минут, как любитель водных процедур все же пересекает условное ограждение. Тут же к нему стрелой подлетает спасательный катер:Устным замечанием нарушитель не отделается: на берегу его уже ждет матрос, который вежливо приглашает гражданина на станцию для документальной фиксации предупреждения.Любопытный случай наблюдается и напротив самой спасательной станции «Цнянская»: две дамочки заходят в воду в месте, где купание запрещено. И это на глазах у осводовцев! Естественно, без внимания нарушительницы не остаются: спасатели просят выйти женщин из воды, крича им на противоположный берег.– парируют нарушительницы.Приходится отправляться к ним на катере, чтобы объяснить неправомерность их поступка. Но, к слову, заметив приближающихся спасателей, женщины спешно выходят из воды и успевают спрятаться в кустах.С недавнего времени на Цнянском водохранилище для обследования запрещенных мест используют дрон. Выявили нарушителей – подъехали на катере – составили административный протокол. Очень удобная вещь! На наших глазах осводовец осматривает водохранилище с камер дрона и, обнаружив недобросовестных пловцов, отдает приказ спасателям выехать на место.Кстати, предупреждают о правилах поведения на воде не только непосредственно купающихся, но и тех, кто только собирается войти в водоем, а пока загорает на солнышке. Делается это и силами ОСВОДа, и с привлечением сотрудников МЧС и волонтеров БРСМ. Ребята раздают брошюры-памятки, в которых доходчиво описаны основные принципы пребывания в зонах отдыха и на воде.Особое внимание уделяется людям, которые пришли на пляж не просто позагорать и покупаться, но и отдохнуть "гастрономически", нередко с распитием спиртного. Таких граждан контролируют сотрудники патрульной службы и незамедлительно проводят с ними профилактические беседы. Главное в этом случае – не допустить попадания подвыпившего в воду, ведь пьяному, как известно, и море по колено…– объясняет Дмитрий Храпков. –Спасатель напоминает: купаться можно только в специально оборудованных местах, а распивать спиртные напитки строго запрещено. Родители должны контролировать своих детей и отпускать только на расстоянии вытянутой руки., – предупреждают в МЧС. –