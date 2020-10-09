Об этом рассказал глава местной поисково-спасательной службы Геде Дармада, пишет "Синьхуа".
Фото носит иллюстративный характер
Рыболовное судно не выдержало силы огромных волн и потерпело крушение к югу от индонезийского острова вечером 5 октября. Но известно об инциденте стало только вчера, 8 октября, когда спасатели нашли одного из 12 членов экипажа.
Вероятно, на крушение судна повлияли два фактора: на корабле не было установлено оборудование для обеспечения безопасности, а погодные условия были неблагоприятными.
Фото: pixabay.com
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11 человек, предположительно, погибли из-за крушения судна на Бали
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