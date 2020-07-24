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11 человек отравились грибами в Беларуси

По состоянию на 21 июля, в Беларуси зафиксировано 11 случаев отравления грибами. Из них - шесть в Минске, три - в Могилевской области, один - в Минской, один - в Гродненской. Об этом сообщается на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Пострадало 11 человек, из которых трое - дети от одного до семи лет.



Отмечается, что незнание видового состава грибов и игнорирование правил их сбора и обработки могут привести к последствиям разной степени тяжести: от острых форм отравлений до смертельных исходов.

Кстати, отравление  может случится не только от употребления ядовитых по своей природе грибов, но и от так называемых условно-съедобных, если пренебречь ключевыми правилами их приготовления.

Острое отравление может произойти и от съедобных грибов, если они долгое время оставались без кулинарной обработки, употреблялись в сыром или недоваренном виде.

Отравления грибами имеют характерные признаки. Токсическим началом несъедобных грибов являются сильнодействующие яды, которые не разрушаются при кулинарной обработке. Заболевание обычно начинается резко, через 3-12 часов после употребления грибов. Клиническая картина на начальных стадиях заболевания: резкая боль в животе, неукротимая рвота, понос, слабость, головная боль. Могут иметь место также судороги и галлюцинации.

Избежать отравления грибами помогут элементарные правила профилактики:

- собирать только известные грибы (существуют специальные справочники съедобных и ядовитых грибов). Не уверены – не трогайте;

- после сбора грибы как можно быстрее отсортировать и обработать. Нужно помнить, что даже самый лучший и, безусловно, съедобный гриб, если он перезрел, начал подгнивать или долго лежал без обработки, может быть ядовитым;

- сортировкой и приготовлением грибов должны заниматься только взрослые;

- не собирать и не покупать на рынке переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы;

- не пробовать подозрительные грибы на вкус;

- грибы могут поглощать из окружающей среды и накапливать токсичные вещества в концентрациях, в несколько раз выше, чем в почве, воде и растениях. Поэтому все грибы нужно отваривать, а отвар сливать. По этой же причине не стоит собирать грибы около автотрасс, рядом с промышленными предприятиями, в черте города;

- заготавливать впрок только молодые грибы;

- солить, сушить, мариновать каждый вид грибов отдельно;

- перед отвариванием тщательно мыть грибы от частичек песка и почвы;

- никогда не приобретать на рынке и «с рук» грибные консервы, герметично закрытые крышками в домашних условиях, а также сухие грибы, грибную икру и различные салаты с грибами;

- пластинчатые грибы нужно приобретать только с ножками. Таким образом можно идентифицировать бледную поганку, имеющую клубневидное утолщение ножки «воротничок»;

- не пренебрегать правилами приготовления условно-съедобных грибов: их нужно минимум дважды отваривать, каждый раз не менее 50 минут. Оба раза грибы после варки нужно промывать проточной водой;

- грибы не следует добавлять в рацион детей;

- нельзя употреблять в пищу грибы людям, у которых есть болезни печени и обмена веществ, лицам старческого возраста.

При появлении первых признаков недомогания после употребления в пищу грибов нужно немедленно обращаться за медицинский помощью.
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