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  2. 11 беженцев находятся в стационаре, в том числе две беременные женщины

11 беженцев находятся в стационаре, в том числе две беременные женщины

За сутки за медицинской консультацией обратилось 55 беженцев, 11 человек – на стационарном лечении, об этом сообщила представитель Гроднооблисполкома Ирина Степаненко:


– Две беременные женщины сейчас находятся под наблюдением врачей в перинатальном центре в Гродно. Три роженицы с младенцами остаются в кризисной комнате Красного Креста. Завтра мы планируем навестить их и принести некоторые необходимые им вещи.

Также Ирина Степаненко сообщила, что молодым мамам и их новорожденным детям на высоком уровне оказывается все необходимое медобслуживание. Что касается ситуации внутри ТЛЦ "Брузги", вне зависимости от погодной температуры в самом здании поддерживается температура в +15 ℃ и выше.
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Фото: Александр КУШНЕР
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