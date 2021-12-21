11 беженцев находятся в стационаре, в том числе две беременные женщины

За сутки за медицинской консультацией обратилось 55 беженцев, 11 человек – на стационарном лечении, об этом сообщила представитель Гроднооблисполкома Ирина Степаненко:
– Две беременные женщины сейчас находятся под наблюдением врачей в перинатальном центре в Гродно. Три роженицы с младенцами остаются в кризисной комнате Красного Креста. Завтра мы планируем навестить их и принести некоторые необходимые им вещи.
Также Ирина Степаненко сообщила, что молодым мамам и их новорожденным детям на высоком уровне оказывается все необходимое медобслуживание. Что касается ситуации внутри ТЛЦ "Брузги", вне зависимости от погодной температуры в самом здании поддерживается температура в +15 ℃ и выше.