11 беженцев находятся в стационаре, в том числе две беременные женщины

Также Ирина Степаненко сообщила, что молодым мамам и их новорожденным детям на высоком уровне оказывается все необходимое медобслуживание. Что касается ситуации внутри ТЛЦ "Брузги", вне зависимости от погодной температуры в самом здании поддерживается температура в +15 ℃ и выше.