104-летняя итальянка стала старейшим человеком в мире, победившим коронавирус

Итальянка Ада Дзануссо, которая родилась в далеком 1916 году, вылечилась от коронавируса нового типа, пишет Metro.

Фото: metro.co.uk

104-летняя бабушка последние пять лет живет в доме престарелых в городе Биелла в области Пьемонт на севере страны. В середине прошлого месяца у нее стали наблюдаться недомогание, рвота и повышенная температура, а 17 марта у женщины выявили СOVID-19.

Порядка 20 постояльцев учреждения, у которых также нашли коронавирус, умерли. Однако мать четырех детей сумела справиться с недугом и сейчас чувствует себя хорошо — она уже самостоятельно ходит и отказывается лежать.

Ада Дзануссо, кстати, век назад уже пережила пандемию испанского гриппа, который в 1919—1920 годах унес жизни от 17 млн до 100 млн человек. По данным СМИ, итальянка является самым пожилым пациентом в мире, победившим СOVID-19. Ранее мы писали про американского ветерана Второй мировой войны Уильяма Лэпшиса, который также выздоровел от коронавируса, однако ему 104 года исполнилось 1 апреля.

Согласно последним данным, в Италии СOVID-19 выявили у почти 130 тысяч человек, около 22 тысяч пациентов выздоровели, чуть менее 16 тысяч скончались. Сильнее всего пандемия ударила по северным регионам страны, большинство умерших — пожилые люди.